“Son las instituciones más aprobadas por el pueblo de México”: AMLO defiende a Ejército y Marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una defensa del Ejército y la Marina, de las que detalló que son las autoridades que mayor confianza infunden en la ciudadanía.

Esto fue señalado por López Obrador ante los señalamientos de las últimos semanas por los casos del general Salvador Cienfuegos y de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Las instituciones más aprobadas por el pueblo de México, no sé como sea en otros países, pero en el nuestro no solo en el ámbito gubernamental, sino general, son la Marina y la Secretaría de la Defensa, traen el 80 por ciento de la aceptación”, declaró. Esto obedece al origen de nuestro Ejército, el nuestro surge de la Revolución (…) este Ejército no se ha convertido en parte de la oligarquía. Es un Ejército surgido del pueblo, estoy hablando de altos mandos, el soldado desde luego es pueblo uniformado”, argumentó.

López Obrador afirmó que son instituciones “que se tienen que cuidar, ellos han asumido el compromiso de respetar los derechos humanos. Esta el compromiso de que no hay impunidad, no existe para nadie”.

El mandatario mexicano dio a conocer una parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde detalla que la percepción de confianza es del 90.1 por ciento en la Marina y 87.4 en el Ejército.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apuntó que la institución es fuerte y así lo ha mostrado a lo largo de su existencia.

La institución es sumamente fuerte, tenemos 107 años de existencia y s alguno de nuestro elementos comete errores tendrá que responder ante ellos, pero esos esos errores en particular no dañan la imagen de una institución representativa del Estado mexicana”, adujo.

“La institución ante todos los señalamientos que ha habido a través de su historia siempre ha colaborado con las autoridades, nunca no se tarta de ocultar”, aclaró.

“Hacia el interior de la institución todos sabemos cómo se maneja la parte de investigaciones, sabemos cuáles son los delitos que tiene que atender la institución y que todo lo que viene, com este tipo de cosas tiene que ser investigado por otras área, no por nosotros, no tenemos esa facultad. Sabemos desde que entramos a la institución que estamos sujetos al fuero común y al fuero militar”, resaltó.

Con información de López-Dóriga Digital