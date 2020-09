“Son claramente ataques misóginos”: Sánchez Cordero sobre críticas a su gestión en Segob

Olga Sánchez Cordero apuntó que hay críticos que buscan autoritarismo en la dependencia, lo cual es contrario a su esencia como persona

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que los calificativos que le endilgan algunos columnistas de “florero y adorno” por su gestión al frente de la dependencia federal, son ataques “claramente misóginos“.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Sánchez Cordero apuntó que hay quienes buscan y autoritarismo en la Segob, lo cual es contrario a su esencia como persona, que es tender puentes y diálogo.

Tú los has leído a algunos columnistas que un día sí y otro también dicen que soy florero, adorno, invisible, que no hago mi trabajo y eso de florero es claramente un ataque misógino, que soy adorno. Como si no tuviera mis méritos propios, como si no realizara un trabajo muy intenso en esta Secretaría”, aseguró.

“A lo mejor quisiera tener una secretaria de manotazos, de gritos estridente, pero sabes que mi esencia es distinta. Mi esencia es tender puentes, es armonía, un diálogo, permanente, de construcción de acuerdos, a mi no se me da otra manera de ser. No quisiera que la Segob fuera de represión, de manotazos, sino de diálogo”, indicó.

Sobre el ambiente de polarización que se vive en el país, la titular de Gobernación pidió respeto a las instituciones y las personas que las integran.

Tenemos que caminar con el respeto a las instituciones para fortalecerlas y a las personas que las integran, debemos tener un respeto irrestricto a la figura de cualquier ser humano, pero sobre todo de funcionarios, y personajes de la vida pública. Obviamente hay libertad de expresión, que es irrestricta, pero tiene que ser respetuosa, debe tener empatía y consideración a los otros”, recalcó.

“Tal vez por eso soy adorno y florero, porque tengo como conducta más importante: mi respeto al otro y a la autoridad (…) El respeto irrestricto a la libertad de expresión en la Segob está garantizada”, dijo.

Diálogo con Alianza Federalista y Conago es permanente

La secretaria de Gobernación dejó en claro que, a pesar de la división que existe en los gobernadores, que derivó en la construcción de la Alianza Federalista, es permanente.

“Sí hay desde la separación de la alianza federalista con la Conago seguramente hay tintes electorales, pero el diálogo con esta Segob es permanente. Uh ejemplo es que cuando ellos anunciaron su separación de la Conago, al día siguiente tuvimos una videoconferencia para tratar los temas que estamos permanentemente tratando con ellos, ese día los volví a convocar a todos, aliancista y de la Conago”, externó.

Yo digo que es un debilitamiento de la Conago, que era una asociación de interlocución fortalecida con el gobierno federal. Ellos (los aliancistas ) decidieron salirse y están haciendo más débil a una asociación y a una Conago que debería estar más fortalecida que nunca. Tomaron la decisión, nosotros respetamos”, subrayó.

Exigencia de FRENAA “no es legal ni constitucional”

Sánchez Cordero dijo no estar de acuerdo con lo que pretende el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), quienes exigen la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Jurídica, constitucional y en la realidad, ningún cargo de elección popular es renunciable, ninguno, porque es una elección popular, lo más que pueden pedir es licencia”, afirmó.

Con todo respeto para este grupo FRENAAA, (su objetivo) no están en la legalidad ni en la constitucionalidad. La Constitución determina este periodo de seis años paar el presidente mayoritaria y constitucionalmente electo”, aclaró.

Sánchez Cordero apuntó que para eso el presidente López Obrador será sometido a una consulta de revocación de mandato, en la cual recalcó no estar de acuerdo ni en quitarle el fuero al jefe del Ejecutivo federal

“Yo tampoco estoy de acuerdo, pero la (consulta de revocación de mandato) fue a novel Constitucional. En algo que no estuve de acuerdo es quitarle el fuero al presidente, porque es una protección constitucional al jefe del estado mexicano y al jefe de Gobierno, es muy importante, pero el presidente tuvo esta decisión”, declaró.

Desea “fervientemente” legalización de mariguana”

La secretaria de Gobernación sostuvo que plantará en su jardín la planta de mariguana que le regalaron en el Senado, y se manifestó a favor de la legalización por diferentes motivos,

“La voy a plantar en mi jardín deseando fervientemente que la ley se apruebe, porque el uso de medicinal de la mariguana ha sido una revelación para el mundo. El cáñamo es industrialmente interesantísimo: desde ropa, energéticos papel, material de construcción, es decir, se tiene un potencial enorme. También, porque no decirlo, el uso lúdico de la mariguana”, consideró.

“No he fumado, pero los jóvenes va en busca de un churro y como no lo pueden obtener les dan crystal, fentanilo y todas las drogas duras y sintéticas, las verdaderamente adictas”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital