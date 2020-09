Solicita Mario Delgado auditoría a los más de 444 mdp que recibió bancada de Morena

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), una auditoría a los más de 444 millones de pesos que recibió su grupo parlamentario para la 64 Legislatura en los primeros 16 meses.

Solicitó que se hagan públicos todos los informes trimestrales de los recursos ejercidos que se suspendieron por la pandemia y dijo que ya habló con varios de los 29 diputados federales que le exigieron aclarar el destino de las subvenciones millonarias que ha recibido Morena bajo su coordinación.

El legislador federal morenista acusó a los 29 diputados que firmaron la petición para transparentar ese dinero, de implementar una jugada política en su contra, más que buscar la rendición de cuentas.

“No quiero pensar mal, pero coincidentemente quienes sí firmaron -porque una gran mayoría no firmó, desconoce el documento- pues no tienen simpatías por tu servidor en la carrera por la dirigencia de Morena, pero creo que no debe mezclarse la parte del partido con nuestro trabajo parlamentario”, indicó.