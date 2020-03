Sin mujeres, el IMSS no puede operar ni siquiera una hora, asegura Zoé Robledo

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejó en claro que sin las mujeres, el instituto de salud no puede operar, ya que representa el 60 por ciento del personal.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Robledo Aburto señaló que realizar el paro nacional de mujeres, conocido como #UnDíaSinNosotras, hubiera resultado en la afectación a otras féminas, las cuales también representan el 60 por ciento de los derechohabientes.

“Nosotros mandamos un comunicado diciendo que si bien no habría sanciones administrativas para quienes se sumaran al tema del paro, la parte de prestaciones médicas y guarderías las dimensiones son tales que se hubiera afectado a otras mujeres”, señaló.

Afirmó que el 60 por ciento de los derechohabientes del IMSS son mujeres, y agregó que si a eso le sumamos que el 60 por ciento de las trabajadores del IMSS son también mujeres, de no haberse presentado el día de hoy sí hubiera habido afectaciones, principalmente a las mujeres.

Apuntó que el espíritu de las trabajadoras del IMSS era que realizar el paro afectaba a mujeres.

“No hay una hora en que el Seguro Social pueda funcionar sin nuestra fuerza laboral femenina, que es la más importante al interior de la institución (…) se tiene está consciencia de lo que ocurriría si se dejará de atender oportunamente estos servicios; somos solidarios a la exigencia y manifestación que tiene que terminar la violencia contra las mujeres”, apuntó.

“Hoy se puede hablar de la IMSS, ya que sin mujeres, no se puede operar”, aseveró.

El director general del IMSS detalló que en el tema del coronavirus (COVID-19) existe plena coordinación y colaboración con el Sector Salud a todos los niveles.

“Nuestro rol es de colaboración plena con todo el Sector Salud. Si tuviéramos una estrategia particular estaríamos afectando un esfuerzo que debe ser de todo el Estado nacional. Hemos trabajado de manera coordinado en el espacio donde se están tomando las decisiones, que es el Comité Nacional de Seguridad en Salud”, subrayó.

En cuanto el tema del abasto de medicamentos, Robledo Aburto externó que en el IMSS no hay “una situación desabasto crítica en donde pudiéramos poner en riesgo a la población, mucho menos de medicamentos que son de soporte de vida”.

Afirmó que hay una situación dinámica en el asunto del abasto, donde los oncológicos, por ejemplo, que durante mucho tiempo ha sido de los puntos específicos, están siendo atendidos en el intercambio de medicamentos cuando es necesario.

“Hemos trabajado de manera conjunta con la compra consolidada del año pasado, que estará en el próximo mes los medicamentos que ya se adquirieron, y en el espacio que ha quedado en medio se ha estado atendiendo tanto con inventario como con compras locales”, subrayó.

Detalló, por último, que “nunca en el IMSS se puede hablar del 100 por ciento de abasto, pero eso no significa que no tengamos los medicamentos para entregarlo al día siguiente o en el plazo que la norma permite sin entrar en un riesgo. Un punto porcentual de recetas no surtidas en el IMSS se multiplica por miles”,