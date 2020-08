Si se da beneficio a Lozoya, debe aplicarse a todos: AMLO sobre caso Rosario Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si Emilio Lozoya es un testigo colaborador por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), se le debe dar este beneficio a quienes quieran ayudar en los casos.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la situación de la ex funcionaria federal Rosario Robles, quien lleva más de un año en prisión por el caso de desvío de fondos públicos conocido como la Estafa Maestra.

La que fuera secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) compareció el 13 de agosto de 2019 ante el juez Jesús Delgadillo Padierna, quien a petición de la Fiscalía la mandó a prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

El juez justificó esta medida cautelar por el supuesto riesgo de fuga al detectar que Robles posee una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al que declaró como su vivienda.

“Se me acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Se me juzga por quién soy y no por lo que supuestamente hice”, expresó Rosario Robles a través de una carta publicada en Twitter.