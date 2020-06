Si no traicionamos el pueblo, no tenemos de qué preocuparnos: AMLO sobre protestas en sus giras

Sobre las protestas en sus más recientes giras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar acostumbrado y que son normales este tipo de manifestaciones, y recalcó que si no traiciona al pueblo de México no tiene de qué preocuparse.

“Estoy acostumbrado a esto, es mi mero mole, vengo de la oposición, luché durante muchos años para cambiar al régimen de injusticias y privilegios. Es normal que haya protestas, más ahora que vienen las elecciones y son militantes la mayoría del PAN que han decidido utilizar esta estrategia para hacer campaña”, refirió.

“Si no traicionamos el pueblo, no tenemos de qué preocuparnos, esa es la clave, estar con la gente, no fallarle al pueblo”, subrayó.