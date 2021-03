Si no hay violencia, “el verdadero movimiento feminista gana”: AMLO

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente López Obrador afirmó que la violencia limita cualquier movimiento social e inhibe que otras personas lo sigan

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que si no hay violencia, el verdadero movimiento feminista ganará en sus demandas.

Si no hay violencia, el verdadero movimiento feminista gana, porque si hay violencia inhibe a quienes tienen el deseo legítimo de luchas por la igualdad de las mujeres, pero si hay bombas y el propósito es quemar la puerta de palacio y vandalizar qué va pasando, se limita el movimiento”, dijo.

“Venimos de años en la oposición y aunque me amenazaban yo me quedaba callado, no salía a decir ‘ya me amenazaron’, porque si lo salía a decir y convocaba yo a una movilización quién iba a adherirse, ‘si ya amenazaron al dirigente son capaces de hacer cosas'”, destacó.

“Lo que queríamos era que la gente saliera y perdiera el miedo, salir a la calle, pero sí hay provocadores y violencia. Muchas mujeres y en el caso de otras movilizaciones, si hay miedo, pues no participa, la violencia no”, afirmó.

López Obrador se refirió al hallazgo realizado por autoridades capitalinas ayer en una casa de Polanco, donde fueron asegurados petardos, bombas molotov y armas blancas previo a marchas por el #8M.

“Me informaron que encontraron una casa en Polanco con bombas molotov y dos mujeres involucradas, que estoy seguro, aunque hay que hacer la investigación para no adelantar juicios, de que fueron inducidas a hacer eso”, adujo.

Decirle a todos los ciudadanos que el que sepa de preparativos para actos de violencia que informe, y de que convenza y persuada de que ese no es camino, cómo se va a enfrentar la violencia con la violencia?”, agregó.

Con información de López-.Dóriga Digital