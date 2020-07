Si me involucran, ejerceré mi derecho de réplica: AMLO sobre carta de periodistas e intelectuales

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló en claro que siempre ejercerá su derecho de réplica cuando se hagan alusiones a su persona, y que difícilmente se quedará callado.

Lo anterior en respuesta a un desplegado emitido por periodista e intelectuales, denominado “Contra la deriva autoritaria y la defensa de la democracia”.

“Si me involucran voy a ejercer mi derecho de replica, ¿o no creen que deba hacerlo? Par mi va a estar difícil (quedarse callado) porque siempre digo lo que pienso. Si la gente me recomienda que no responda, no lo haría”, explicó.

“Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años, diario son ataques, es un timbre de orgullo, lo que quiere decir es que vamos avanzando. De una vez lo digo, soy el presidente electo de México de mayor edad en la historia”, argumentó.