Sheinbaum se suma a defensa de instalación de vallas en Palacio Nacional; “son para proteger patrimonio”, asegura

La instalación de vallas en Palacio Nacional, previo a las manifestaciones esperadas por el Día Internacional de la Mujer el próximo en la Ciudad de México, es para proteger el Patrimonio Cultural de la Humanidad, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia ante medios, señaló que la instalación de las vallas son resultado de las marchas previas que han sido violentas.

La instalación de vallas, explicó, obedecen a una serie de acciones que se han desarrollado en las últimos años de grupos, señaló, “que no se se manifiestan pacíficamente”.

“Se manifiestan de manera agresiva usando armas, objetos peligrosos. Consideramos que es una forma de protección y defensa de nuestras mujeres policías”, afirmó en videoconferencia de prensa, en la Utopía Tezontli.

La mandataria refirió que no se trata de proteger al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues él viaja en vuelos comerciales o realiza recorridos por el país.

Agregó que le parece legítima la demanda de grupos feministas, que protestan contra la violencia de género.

Este sábado, el presidente aseguró que la colocación de vallas en las inmediaciones del Palacio Nacional no es “por miedo”, sino para prevenir provocaciones y evitar que se vandalice el inmueble.

“Si vandalizan el Palacio Nacional ¿qué imagen se da en el mundo? Que no se confunda, no es miedo, no es por eso que se están poniendo esas bardas; es para que no haya provocación”, explicó.