Servidores de la Nación no son operadores electorales, ‘No nos hemos robado una elección’, dice Javier May

Javier May, secretario del Bienestar, dejó en claro que los Servidores de la Nación son únicamente trabajadores del gobierno federal y no operadores electorales.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, May Rodríguez apuntó que el actual gobierno federal “no es lo mismo” que gobiernos federales anteriores y que además no se han “robado ninguna elección”.

Que estén tranquilos, nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, no nos hemos robado ninguna elección”, resaltó. Son servidores que ayudan a facilitar, a organizar, a coordinar, que estas personas que son derechohabientes reciban de manera directa, sin intermediarios su pago por el derecho a recibirlo”, resaltó.

“Antes de que llegáramos nosotros se aplicaban de manera discrecional estos programas y quienes hoy son oposición antes estaban en el gobierno y actuaban e contra de un movimiento del pueblo para coaccionar”, refirió.

May Rodríguez recalcó que estos servidores”realizan una tarea importante “porque llegan a lugares donde nunca llegaron”, además de que junto a all Ejército y el sector Salud no han parado pes a la pandemia.

El titular de la Secretaria del Bienestar apuntó que la dependencia a su cargo ya firmó convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) para blindar los programas sociales federales,

“Estamos comprometidos con la transparencia, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente”, argumentó.

