Sería inoportuno aplazar elecciones de 2021: Lorenzo Córdova

Modificar la fecha de las elecciones federal y locales programadas para el próximo 6 de junio resulta inoportuno, ante el riesgo que existe de entrar a una crisis constitucional, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su participación en la charla “Desafíos jurídicos del proceso electoral 2021”, recordó que el próximo 1º de septiembre debe instalarse la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, que resultará electa de los comicios que habrá este año.

Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio COVID, no es una opción pertinente y no es, sin lugar a dudas, la opción primigenia”, sentenció.