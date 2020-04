Sería “canallesco” no entregar equipos médicos a estados por COVID-19: AMLO

López Obrador aseveró que los gobiernos estatales tienen recursos por adelantado para que enfrenten la pandemia por COVID-19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detalló que sería “canallesco” negar equipos médicos a las entidades federativas solamente por diferencias políticas en la pandemia por coronavirus COVID-19

López Obrador aseguró que a los estados se les ha entregado recursos por adelantado para que enfrenten la pandemia del COVID-19.

“Sería ruin, canallesco, negar equipos médicos a ciertos estados solo porque tengan diferencias con nosotros. Es el pueblo quien necesita el apoyo”, argumentó en su conferencia matutina

“Se les han entregado todos los recursos, hasta por adelantado. En el caso de los recursos de Salud, se les entregó hasta junio”, detalló.

Sobre la propuesta de algunos gobernadores de romper el pacto fiscal, López Obrador recalcó que se lleva una buena relación con todos los mandatarios estatales.

“Siempre hay polémica, debate, pero eso es consustancial a la democracia, no podemos pensar todos de la misma manera”, externó.

Sobre el artículo de The Financial Times, en donde se argumenta que el COVID-19 expuso “nuevas y peligrosas debilidades del presidente”, el presidente mexicano dejó en claro que no lo leyó.

“No leo la editorial de El Universal o el Reforma, menos leo la editorial del Financial Times”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital