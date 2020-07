“Será un gran honor darle la bienvenida en su primer viaje al exterior”: Landau viaja a Washington a preparativos para visita de AMLO

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, ha viajado a Washington D.C. para apoyar en los preparativos presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana.

A través de su cuenta Twitter, el embajador estadounidense afirmó que “será un gran honor darle la bienvenida” al mandatario federal en el primer viaje al exterior de su mandato.

Este será el primer viaje al extranjero del presidente López Obrador y tendrá lugar en medio de la campaña electoral de Estados Unidos.

El mandatario aseguró el lunes que ir a visitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC) no lo hace un “vendepatrias”.

No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad”, aseveró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.