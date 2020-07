Semáforo epidemiológico se presentaría domingo o lunes si hay claridad en información, dijo López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, espera dar a conocer el semáforo epidemiológico correspondiente a la próxima semana mañana domingo o el lunes.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez dejó en claro que sigue vigente el semáforo epidemiológico del 6 de julio, y que revisarán los datos que provienen de los 32 estados del país.

“Ayer rumbo al final de la conferencia expresé que identificamos inconsistencias en la información que proviene de varios estados y estamos revisándola sistemáticamente, hemos emprendido algunas supervisiones directas en los estados y pondremos un esquema mucho más riguroso y detallado para supervisar el correcto flujo de información”, externó.

“Espero que mañana posiblemente tendríamos el semáforo, de no ser así lo presentaríamos hasta el lunes, pero sigue vigente el semáforo hasta que no se presente lo contrario: quien esta en naranja está en naranja, quien está en rojo está en rojo, no cambia hasta el momento”, argumentó.