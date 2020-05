Segob rechaza propuesta de gobernadores sobre semáforos por COVID-19

Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, pidió a gobernadores trabajar en el regreso escalonado conforme al semáforo del Consejo de Salubridad

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió a los gobernadores trabajar uniformemente en el regreso escalonado a las actividades y conforme al semáforo anunciado por el Consejo de Salubridad, ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Tras una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que pese a que algunos mandatario estatales “ya se les queman las habas” por reabrir, se debe seguir la estrategia federal.

“El semáforo debe ser federal, no podemos tener consideraciones con semáforos locales porque sería una descoordinación total en nuestro país, de que ahora cada quien abre cuando quiere y cada quien cierra cuando quiere”, aseveró.

Senadora de Morena critica endeudamiento de gobernadores

Luego de que el gobierno federal rechazara la aplicación de semáforos estatales para retomar actividades ante la pandemia de coronavirus COVID-19, legisladores de Morena en el Senado amenazaron con organizar protestas sociales en los estados en los que los gobernadores endeuden a las entidades con el pretexto de la contingencia sanitaria.

La senadora Ana Lilia Rivera consideró algunos gobernadores han iniciado trámites para endeudar a sus estados y pretenden aprovechar como pretexto la pandemia para de manera cínica e irresponsable llenarse los bolsillos y para capitalizar sus campañas políticas del próximo año

“No hablo de cantidades menores, sino de deudas millonarias como por ejemplo Tamaulipas, estado que ya pidió casi cinco mil millones de pesos”, criticó la legisladora de Morena.

Advirtió a los gobernadores actuales que no se permitirá un sobreendeudamiento, por lo que acudirán “al Poder Judicial y, de ser necesario, sacaremos a la calle a los ciudadanos que no desean que el futuro de sus hijos sea empeñado por políticos irresponsables que pretenden seguir viviendo en el pasado como si no hubiera habido una insurgencia electoral contra la corrupción y la impunidad“.

Agregó que algunos ciudadanos se han amparado y el Poder Judicial ha aceptado los trámites y están en gestión los amparos, pero hay intentos grandes por endeudar a los estados de la República creando un problema financiero de enormes proporciones en el país, y esto, desde luego, debe denunciarse.

Según la morenista, observando las finanzas de los estados, hay áreas donde los gobiernos pueden tomar medidas de austeridad, por ejemplo, en lo relativo a los gastos en comunicación social, de representación, vehículos, asesores, asistentes, teléfonos celulares, guardias de seguridad, contratos de asesores y consultores.

Por lo tanto, antes de pedir préstamos, los gobiernos estatales tienen que hacer un ejercicio auténtico de austeridad y de racionalidad de sus gastos.

Sin embargo, el camino que están siguiendo es intentar endeudar a los estados, con lo que aumentará la corrupción a niveles estatal y municipal, donde se anida la impunidad, alertó.

“Denuncio este intento para saquear las haciendas públicas tal como ocurrió escandalosamente hace pocos años en Coahuila, Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo“, aseveró Rivera Rivera.

Con información de Notimex y Excélsior