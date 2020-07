Se terminó contubernio entre delincuentes y malos funcionarios de Pemex, asegura AMLO

López Obrador dijo que las tomas clandestinas solo eran una "pantalla" para disfrazar dicho contubernio entre la delincuencia y funcionarios de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se terminó el contubernio entre delincuentes y malos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el robo de combustible desde las refinerías.

En un video grabado en la refinería de Salamanca, Guanajuato, López Obrador detalló que las tomas clandestinas solo eran una “pantalla” para disfrazar dicho contubernio entre la delincuencia y funcionarios de gobierno.

“Se habla del ‘huachicol’ y de las tomas clandestinas, pero era una pantalla, se robaban las gasolina desde aquí, cargaban las pipas desde aquí, había contubernio entre la delincuencia y malos funcionarios de Pemex y del gobierno federal, eso ya se terminó”, argumentó. “Cuando recibimos el gobierno formalmente se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas, ya estamos en tres mil barriles, es decir, más del 95 por ciento ha disminuido el robo de combustible. No es solo generar presupuesto, es administrarlo con honradez”, destacó.

El mandatario mexicano destacó la modernización de las seis refinerías, y pidió a los mexicanos que se rescatará la industria petrolera, la cual afirmó que anteriores gobiernos intentaron hundir

“Hemos invertido cuatro mil millones de pesos, ya aumentó la capacidad de producción de gasolinas, de petrolíferos. Estábamos procesando de 70 a 80 mil barriles diarios, ya estamos en 140 mil barriles, se estima que para el año próximo vamos a estar en 170 mil barriles y podemos llegar hasta 200 mil barriles, es el plan que tenemos de rehabilitar las seis refinerías”, dijo.

“Con la nueva refinería de Dos bocas en el 2023, podamos ser autosuficientes y ya no comprar las gasolinas en el extranjero, no vender materia prima, no vender petróleo crudo, procesarlo en el país. par que haya trabajo y no aumentar los precios de los combustibles, mientras yo esté en la Presidencia no van a aumentar los precios de las gasolinas”, argumentó.

“Vamos bien, decirle a los mexicanos que se va a rescatar la industria petrolera, los anteriores gobiernos tenían las malas intenciones de hundir a Pemex y CFE, que se fueran a pique las dos empresas de la nación. Las estamos rescatando y van a salir a flote, van a ser palanca del desarrollo nacional”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital