Se puede hablar que México fue un ‘narcoestado’: López Obrador

Acusa AMLO que la gestión de Genaro García Luna protegía a una banda del crimen organizado; afirma que se puede hablar que en México había 'un narcoestado'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no habrá impunidad en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, así como a funcionarios allegados en su gestión.

“En este caso del señor Garcia Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, también en México hay expedientes abiertos y lo mismo del señor (Luis) Cárdenas Palomino y del señor (Ramón) Pequeño, los dos”, apuntó.

“No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables”, agregó el mandatario.

Señaló que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tiene la instrucción desde hace meses que en el Gobierno no trabajen personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública.

Es un asunto vergonzoso que actuara como Secretario de Seguridad Pública y, al mismo, tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado. Imagínense de la situación que estaba el país; llegó a a hablarse de un narcoestado“, recalcó. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia”, señaló López Obrador.

Sobre los casos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, López Obrador dejó en claro que si hay aún funcionarios del grupo de García Luna trabajando en la Administración federal “la instrucción es que no se proteja a nadie”.

“La UIF presentó denuncias oportunas sobre estas dos personas. Si quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, la instrucción es que no se proteja a nadie y considero que va a suceder lo mismo en la Fiscalía, le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz, es un hombre recto, íntegro, no va a ser tapadera y no va a proteger a nadie”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital