Se deben hacer cosas en Aduanas que hoy no se pueden realizar: Ricardo Ahued sobre su renuncia

Ricardo Ahued explicó los motivos de su renuncia a la Administración de Aduanas del SAT, en donde refirió que sí combatió la corrupción en dicho sector

El senador con licencia Ricardo Ahued Bardahuil apuntó que su renuncia a la Administración de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se debió porque tenían que modernizarse cosas que en este momento no se pueden hacer, por lo que ya no podía dar resultados al frente de dicho organismo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Ahued Bardahuil dejó en claro que sí combatió la corrupción durante su etapa en la Administración de Aduanas y coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador que dicha parte del SAT es un “monstruo de mil cabezas”.

Yo sí pude con la corrupción porque no me pasó por enfrente nada que dejé pasar, cuando hubo un acontecimiento irregular lo señalé y lo ejecuté, los tenemos comprobados. La vida misma te demuestra cuando uno tiene que tomar una decisión como la que tomé, si doy resultados me quedo, si evalúo que no hay campo para realizar las cosas que uno necesita, no me quedo. Hay que modernizar y hacer cosas que en este momento no se pueden hacer (…) En la manera que se están manejando las Aduanas ahora con las herramientas al alcance, si así se manejara una farmacia o una cadena de tiendas muy conocida, ya hubiera quebrado”, subrayó.

“El encargo que me dio el presidente lo cumplimos, tengo que reconocerlo porque no tengo por qué ocultar algo. Es una decisión de Ricardo Ahued y acordada con él (López Obrador), me entendió. Uno no puede estar a fuerzas donde uno no considera que quiere estar. Soy gente de resultados y cuando yo tengo la certeza de que voy a dar resultados, lo hago, no me gusta perder el prestigio, eso implica que tome decisiones personales”, aclaró.

Ahued Bardahuil hizo un repaso de su paso por la Administración de Aduanas del SAT, en donde refirió que en su principal diagnóstico es que se tiene que modernizar de una forma integral para acabar con la corrupción.

Nosotros hicimos 27 cambios en administradores de Aduana, tuvimos un trabajo intenso para combatir los actos ilícitos. Tiene toda la razón el presidente de que es un monstruo de mil cabezas, es una práctica que necesita modernizar muchas cosas para que se pueda abatir corrupción y artimañas para evadir los impuestos y para trasladar cosas en las aduanas que sean ilícitas o que no tengan el control de la administración aduanera, esa es la realidad del país”, detalló.

“Por mi parte en ningún momento pasó la corrupción, hay procesos internos que yo ordené que se ejecutaran a funcionarios cuando hubo denuncias, solicitamos la intervención del puerto de Tuxpan; por primera vez se suspendieron más mil empresas certificadas irregulares, mil 390 padrones de importación, de mil 700 a 2 mil 900 contenedores confiscados porque venían irregulares, todos los barcos con hidrocarburo fueron alertados para su revisión Aduanas y la Marina. Estamos satisfechos, pero tiene razón el presidente de que el reto (para combatir la corrupción) es enorme”, dijo.

Es un área que tenemos que modernizar, aparte regular y hacer algunos cambios en temas y normas de reglas de comercio exterior. La Aduana es un área donde pasa la revisión intrusiva y no intrusiva de mercancía de más de 80 millones de tránsitos aduanales al año”, recalcó.

Descartó tener coronavirus

Sobre el oficio donde la titular del SAT, Raquel Buenrostro, indicaba que él presentaba “síntomas de enfermedad respiratoria”, Ricardo Ahued descartó tener coronavirus y dijo que trabajó todos los días en su función.

No sé cómo se filtran esas cosas, no tuve nada, no tengo absolutamente nada, estoy absolutamente bien. Lamentablemente no sé por qué se filtró el documento, por alguna razón se enteró de que yo tuviera alguna cosa”, reiteró.

“Salí tranquilo de Palacio Nacional”

El senador con licencia de la República apuntó que su reunión con López Obrador y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se desarrolló en buenos términos, y que el mandatario reconoció el combate a la corrupción en Aduanas durante su administración.

En el tiempo que estuvimos nosotros, y me lo reconoció el señor presidente en la reunión, me destacó los datos que hicimos en cuanto al combate a la corrupción. El combate a la corrupción en Aduanas es algo muy grave, llegamos a una zona enlodada, a una zona podrida”, reiteró.

“(El presidente) me dijo en abierto que estaba consciente de mi trabajo, de mi lucha, del esfuerzo que hice por abatir la corrupción. Me reiteró que me considera una persona honorable y transparente, salí tranquilo de Palacio Nacional. No es fácil renunciar a una labor de este magnitud”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital