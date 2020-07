Se cayó la ‘Verdad Histórica’ porque se cayeron los casos, explica Gertz Manero

Irregularidades y abusos han hecho que se cayera la llamada "Verdad Histórica" sobre el Caso Ayotzinapa, afirma el fiscal Alejandro Gertz

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que Tomás Zerón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, se encuentra prófugo de la justicia por el Caso Ayotzinapa, y que la ‘Verdad Histórica‘ se ha caído en el paso del tiempo porque se han ido cayendo los casos.’

“En el caso de Tomás Zerón y otros dos o tres individuos más se obtuvo la vinculación a proceso, se obtuvo la orden de aprehensión y fue ejecutada de inmediato a través de Interpol y estamos haciendo las gestiones para que este individuo regrese de donde está escondido”, refirió.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Gertz Manero expresó que se cayó la llamada “Verdad Histórica” sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa debido a fueron puestas en libertad casi todas las personas a las que se intentó judicializar, debido a distintas irregularidades en la carpeta de investigación.

“Eso fue lo que dije, por una razón muy fácil de entender, porque todas las personas que fueron acusadas, judicializadas y procesadas en ese expediente de esa averiguación previa han sido puestas en libertad por todas las irregularidades y abuso que se cometieron, prácticamente todas las que han apelado a esa parte han sido liberado”, expresó.

“Los jueces han dicho que fueron abusos de autoridad, por tortura, por no haber cumplido con algunos requisitos, los han estado soltando desde 2014 que viene este asunto. Sostener un argumento en todos los casos en donde te has sustentado y todas las personas que has acusado, y con todos los elementos que has presentado se te han caído en todo estos años”, argumentó.

Gertz Manero señaló que la FGR ha tenido que lidiar con distintos obstáculos procesales, tales como que el juez de Tamaulipas que llevó los caso de loso distintos acusados del Caso Ayotzinapa, ya no quiere llevar el expediente de la nueva investigación.

“Ahorita el juez de Tamaulipas que es donde se le dio la libertad a la mayor parte de los indiciados por estos asuntos me dice que él no quiere aceptar y que lo llevemos a Iguala. No nos lo está admitiendo, y vamos a tener que ir a Iguala cuando él resolvió todos los asuntos anteriores. Esos son los obstáculos procesales que encontramos todos los días en todos lados”, refirió

“El juez de Tamaulipas me dice ‘yo no lo quiero conocer ese asunto’. Pero vamos a Iguala a donde sea, Los vamos a procesar a como dé lugar y en la forma en que sea necesario y contra todos los obstáculos, no hay de otra”, subrayó.

Sobre la detención de Ángel “N”, alias ‘El Mochomo‘, presunto participante en la desaparición de los 43 normalistas y líder del grupo criminal Guerreros Unidos, aclaró que se tendrá que iniciar otro procedimientos por otros delitos “porque los que tenían ya no son judicializables.

“Si se cayó todo eso, se cayó toda la verdad”, declaró el fiscal general de la República.

Con información de López-Dóriga Digital