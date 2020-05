SCJN se reivindicó como guardián del orden constitucional, declara Lorenzo Córdova

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la “Ley Bonilla”.

Córdova Vianello comentó que por un lado, la SCJN “se reivindica como el guardián último del orden de la Constitución misma y consecuentemente del carácter democrático que la propia Constitución establece, no solo en el ámbito federal sino también en el régimen de las entidades federativas”.

El titular del INE advirtió que la “Ley Bonilla” aprobada por el Congreso de Baja California “abrió la puerta a los peores incentivos”, pues una mayoría electa “no puede suplantar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas”.

De haberse dejado pasar lo que se intentó en Baja California, se habría abierto la puerta para que una mayoría cambiara el mandato de un gobernante electo y decir: ‘¿Sabes qué?, ya no me gustó que te eligieran por seis años, ahora te voy a reducir el mandato’, o como ocurrió en Baja California, lo aumentó”, manifestó.

Finalmente, Lorenzo Córdova aclaró que Jaime Bonilla, actual gobernador de Baja California, no podrá pedir licencia para postularse en las elecciones estatales del 2021.

No, porque la legislación de Baja California establece el principio de no reelección, si hubiera querido gobernar por más tiempo, no debió haber aceptado una candidatura para ser electo por dos años”, concluyó.