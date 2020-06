SCJN pide a edil de Colima aclarar reclamo contra Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

El alcalde de Colima, Leoncio Morán, tendrá que esclarecer la controversia constitucional que presentó contra el acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública, o de lo contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la desechará.

La ministra Margarita Ríos-Farjat le dio al presidente municipal cinco días para aclarar qué norma del acuerdo presidencial impugna.

Fue el 27 de mayo cuando Leoncio Morán presentó ante la SCJN una controversia contra el regreso del Ejército a las calles, al considerar que viola la Constitución Política porque subordina a la autoridad civil ante la militar.

Nuestra idea no es que no entren las fuerzas armadas, es que el trabajo tiene que ser coordinado… Este acuerdo prácticamente lo que es decirle a las policías locales ‘hazte a un lado que ahí te voy’. No estamos contra el Ejército, pero nosotros pedimos coordinación, no subordinación”, dijo en entrevista a Expansión Política.