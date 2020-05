Satisface a Muñoz Ledo consenso en Congreso para no dar “facultades anticonstitucionales” al Ejecutivo

Me satisface el consenso entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para no otorgar facultades anticonstitucionales al Ejecutivo, que además no las necesita ya que tiene mayoría. Espero se respeten también las decisiones sanitarias en esta Fase 3 de la epidemia.

— Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) April 29, 2020