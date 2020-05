Sanjuana Martínez no tiene intención de dialogar para resolver huelga en Notimex: secretaria del SUTNotimex

Adriana Urrea, secretaria general del SUTNotimex, apuntó que la directora de Notimex sigue sin cumplir con este laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex), denunció que Sanjuana Martínez, directora de Notimex, realizó varios movimientos en la agencia de noticias sin la autorización de su Junta de Gobierno, los cuales está obligada a informar y que sean aprobados.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Urrea Torres detalló que uno de estos movimientos fue el del supuesto hackeo que sufrió Notimex a finales de marzo pasado, el cual dejó sin servicio a los usuarios durante un fin de semana, aunque en realidad fue un intento de cambio de sede.

“Ese día la propia directora comentó que se trataba de un mantenimiento, nosotros tenemos conocimiento por gente al interior de la agencia que no fue un hackeo, sino un intento de cambiar la sede y todos los sistemas, cada cambio de sede debe ser aprobado por la Junta de Gobierno. Hay muchos movimientos que ha hecho la directora que debían de haber contado con la aprobación de la Junta de Gobierno, porque así lo establece la ley y esto no se ha cumplido”, refirió.

“Tenía que haber solicitado la aprobación para un cambio de sede y no ha sido así. en este cambio de sede, se da esta caída, además la propia ley establece que no puede haber una interrupción del sistema en ningún momento, esto que haya estado sin servicio todo el fin de semana debió de haber traído como consecuencias sanciones para la Dirección de la agencia que no se han presentado”, argumentó.

Caso omiso a resolutivo de Conciliación y Arbitraje

La secretaria general del SUTNotimex detalló que la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual ordena suspender de inmediato las operaciones de Notimex, es un gran avance para resolver el conflicto laboral que estalló el 21 de febrero, sin embargo, aseguró que Sanjuana Martínez ha hecho caso omiso de este resolutivo.

“Desafortunadamente hasta ahora la directora sigue sin cumplir con este laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (…) La directora ha desconocido el movimiento y eso ha generado que ni siquiera tenga la intención de abrir un diálogo ni de sentarse a negociar con nosotros. Nosotros seguimos ejerciendo nuestro derecho a la huelga a pesar de la emergencia sanitaria, necesitamos seguir en los campamentos hasta resolver esta situación”, refirió.

“Fue muy importante el resolutivo de la Junta Federal porque ahora sí le ordena a Notimex que pare labores para poder resolver el conflicto, pero la negativa de la directora ha sido constante y rotunda. Ya se le notificó el día de ayer esta resolución, pero vimos al compañero reportero de Notimex en la mañanera y la Dirección sigue publicando y realizando notas. La instrucción que les dieron fue no parar actividades y que ellos seguirán en esta situación”, recalcó.

“De no cumplirse se va a sancionar y ahora está solicitando la presencia de la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de la agencia, para que se acate la resolución, se respete el derecho a la huelga y nos sentemos a dialogar para resolver este conflicto (…) Es la propia Junta Federal que pide a la Junta de Gobierno de Notimex que se acate, vigile y se dé cumplimiento a esta orden y esto nos permitirá que nos podamos reunir y que se retomen las mesas de negociaciones. Definitivamente no va a ser con la directora por esta negativa rotunda, pero sí a través de la Junta de Gobierno para alcanzar una solución al conflicto”, refirió.

Campañas de desprestigio

Urrea Torres apuntó que el SUTNotimex estaba al tanto y denunciaron en reiteradas ocasiones las campañas de desprestigió en redes sociales realizadas a periodistas por parte de Sanjuana Martínez, dadas a conocer por la organización Article 19 y de Aristegui Noticias, además de que también hay un uso indebido de recursos públicos.