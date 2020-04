“Salva vidas, quédate en casa”, reitera Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México reiteró el llamado de permanecer en casa y salvar vidas durante la emergencia sanitaria por COVID-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento hay 296 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, 591 casos sospechosos y ocho muertos.

A través de un video en sus redes sociales, la jefa de Gobierno recordó que el pasado 30 de marzo se decretó la emergencia sanitaria en todo el país y en la capital.

Esta acción, aseguró Sheinbaum, tuvo como objetivo disminuir la curva de contagios a través de la detención de las actividades productivas.

“Si disminuimos los contactos, disminuimos la curva de contagios, no contagiar y no contagiarnos”, aseveró.

Indicó que ante la proximidad de la Semana Santa, el llamado sigue siendo el mismo: permanecer en casa. Recordó que no son vacaciones sino que se trata de una pandemia mundial en la que todos debemos ser responsables.

Explicó que en apoyo a la economía familiar, el 1 de abril, un millón 174 mil 550 niños del programa ‘Mi beca para empezar útiles y uniformes escolares’ recibieron 800 y 900 pesos dependiendo del nivel educativo ante esta contingencia.

Además, hizo un llamado para que los pequeños empresarios se acerquen a Fondeso pues disponen de 50 mil microcréditos para este sector empresarial.

“Quiero agradecer a muchísimas personas que han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa y quiero pedirles a todas las que no han reflexionado sobre esta necesidad, que lo hagamos. Es un llamado a todas la edades, jóvenes, adultos, niños, niñas, la diferencia entre quedarse y no en casa es la posibilidad de poder atender a cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles”, indicó.

“Esto es serio, salva vidas, quédate en casa. Si tienes que salir es indispensable guardar la sana distancia, recuerda lavarte las manos o usar gel al 70 por ciento de alcohol no tocarte la cara y el estornudo y tos de etiqueta”, explicó.

Finalmente, la mandataria capitalina dijo que en caso de que se tengan síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, se debe enviar un mensaje SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llamar a Locatel donde se realizará un cuestionario y, en caso de que los síntomas coincidan, será atendido por un médico por vía telefónica.

Con información de López-Dóriga Digital