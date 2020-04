Salud. Cada quién sus datos

Entramos en una grave contradicción de las dos autoridades sanitarias más importantes en el frente de combate a esta pandemia

Bienvenida a este incierto mundo. Llegas en medio de la peor tormenta, pero tu nombre es símbolo de esperanza y destino: Victoria.

El doctor Hugo López-Gatell ha sido la voz informativa en esta crisis de Coronavirus, por eso el peso de la revelación que hizo el miércoles en su habitual reporte nocturno cuando presentó el Modelo Centinela, que estima el probable máximo de contagiados al multiplicar por 8.2 el número oficial de infectados, es decir los tres mil 181 confirmados de ese día por 8.2 son 26 mil 84 casos.

Y en eso nos quedamos hasta la mañanera de ayer cuando su jefe en el organigrama, el secretario Jorge Alcocer, lo desdijo, al asegurar que la cifra de los 26 mil 84 infectados dada la noche anterior por López-Gatell, era un estimado del pico de toda esta pandemia, no del día, y al que es posible, o no, que se llegue y no porque tengamos esos casos ya asegurados, es un estimativo y debemos tomarlo con tranquilidad.

Sin embargo, anoche, en su reporte cotidiano en el mismo escenario presidencial, el doctor López Gatell se sostuvo en el Modelo Centinela, y al dar a conocer el reporte del día, además del incremento de muertos, subieron a 194, informó del aumento de casos, tres mil 441 confirmados, pero reiteró que por el mencionado Modelo Centinela, al multiplicarlos por el factor 8.2, la cifra se elevaba a 28 mil 216 al corte del día, contradiciendo, así, al secretario Alcocer que por la mañana había sostenido que esos montos eran del total de enfermos por toda la epidemia, y no la cifra cotidiana en lo que se sostuvo el subsecretario.

Y aquí entramos en una grave contradicción de las dos autoridades sanitarias más importantes en el frente de combate a esta pandemia: el secretario de Salud que afirma que las cifras derivadas de multiplicar el total de casos por el 8.2, Modelo Centinela, es el total de casos que se pueden o dar al final epidemia en México, y la de su segundo, pero vocero de la crisis, Hugo López-Gatell, quien reiteró anoche que no, que el resultado de multiplicar los casos confirmados por la cifra del factor Centinela, 8.2, es el saldo diario.

¿Quién tiene la razón?

RETALES

1. MAÑANERA.- El presidente López Obrador denunció ayer una campaña en medios en su contra y yo le digo que no tengo ninguna campaña en su contra ni contra nadie, nunca las he tenido, que nos conocemos hace muchos años;

2. REFUERZOS.- Llegaron a México los primeros médicos cubanos, tras la declaración del secretario de Salud, Jorge Alcocer, de que en nuestro país había un déficit de 200 mil. Los que llegaron, se dijo, son especialistas asesores, y no médicos de la primera línea; y

3. AUSENCIA.- ¿Alguien ha sabido algo del secretario de Hacienda Arturo Herrera? Ha estado ausente en las tres reuniones de los empresarios con el presidente López Obrador y en el encuentro que tuvo con el CEO del fondo BlackRock lo acompañó Marcelo Ebrard. Espero que esté corriendo el lápiz.

Nos vemos el martes, pero en privado.