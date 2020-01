Salud adjudica falta de medicamentos contra el cáncer a chantaje de empresa

La Secretaría de Salud federal denunció que la falta de medicamentos contra el cáncer en algunos hospitales se debe al chantaje de la empresa PiSA, encargada de su producción.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que la compañía no distribuye el Metotrexato para perjudicar al Gobierno Federal, dado que lo culpa de que algunas de sus plantas de producción fueran sancionadas por la Cofepris.

(La empresa) está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos, esto no solamente en el sector público sino también ya empezó a chantajear a entidades privadas de que no les va a dar medicamentos porque por culpa del gobierno -según esta compañía- no se puede liberar éstas líneas de producción”, señaló el funcionario al salir de Palacio Nacional.