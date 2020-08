Sader no debe ofrecer disculpas a Semarnat por anteproyecto de glifosato; responde Villalobos

Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), manifestó que no hay razones por las que deba ofrecer una disculpa pública a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por un mensaje publicado en redes sociales.

En conferencia de prensa, el funcionario federal tocó el tema de la disculpa que exigió Víctor Toledo, titular de Semarnat, en días recientes por el anteproyecto presidencial sobre glifosato.

Ese tema de la disculpa pública pues me enteré porque fue un tuit, pero después vi que lo habían bajado, yo no he recibido ninguna solicitud formal respecto a esa disculpa, que la verdad es que la Secretaría no la tiene que dar porque este es un decreto presidencial“, expresó el titular de Sader.