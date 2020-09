Rosario Robles se declara inocente de delitos que le imputan; acusa a FGR de presiones

La ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, se declaró inocente del presunto delito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia a la que acusó de presionarla y que busca que repare un supuesto daño causado durante su gestión por 5 mil millones de pesos.

“Soy inocente”, declara Rosario Robles a los delitos que le imputa la FGR

Apuntó que la petición de que se le condene el pago de la reparación del daño es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso.

“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, acusó.