Ríos Farjat respalda lucha contra la corrupción en el poder judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió este lunes a la nueva ministra Margarita Ríos-Farjat, quien cubre la vacante que dejó Eduardo Medina Mora tras su renuncia.

Ríos-Farjat, quien fue elegida por el Senado por un período de 15 años, dio a conocer cuál será su postura dentro de la Corte en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

La ahora ministra reveló que estudió Derecho pero que tuvo dudas vocacionales y quiso acercarse al mundo desde todas las disciplinas posibles como una forma integral de acercarse a la realidad.

Recordó que el Derecho regula las actividades humanas y nuestras conductas, de allí su importancia.

Pese a que el inicio de sus labores profesionales se dio en Monterrey, sus actividades se diversificaron cuando comenzó en el ejercicio profesional, pues tenía responsabilidades en diversas entidades.

Aseguró que desde que elaboró su tesis de doctorado, se enfocó en las políticas públicas.

Mi doctorado es en Políticas públicas y mi tesis es una visión de cómo las instituciones inciden en las políticas públicas y yo profundicé en la Suprema Corte, institución que ya conocía, para estudiar a la Institución y al Derecho mismo desde un enfoque democrático para ver desde allí cómo ha sido la intervención de la Suprema Corte en las políticas públicas. No es que tengamos la tesis de que la Suprema Corte diseñe políticas públicas porque la Corte no debe intervenir sin embargo, el estudio que es más filosófico, muestra cómo si incide no de manera deliberada”, comentó.

Ríos-Farjat surgió como uno de los perfiles del gobierno federal, lo que podría ser un aspecto que marcará su labor. Cuestionada al respecto, la ministra explicó:

Comprendo que puede ser una duda válida, yo misma en mi juventud la he llegado a tener sin embargo, con el paso de los años me he convertido en una persona autónoma en todos los aspectos de mi vida, en mis decisiones y en mis pensamientos. Entiendo que la autonomía es una forma de ser. La independencia radica en la disposición del espíritu, no en una procedencia. En todas partes existen intereses pero es justo por eso que señalo que el tema no es de donde se procede sino con qué disposición de espíritu se enfrentan las cosas”

“En este sentido a mí no me queda ninguna duda de que voy a continuar siendo la persona autónoma que siempre he sido siempre y soy muy sensible a la preocupación social”.

“La constitución marca que es una facultad que el Ejecutivo prepare las ternas para los ministros y es lógico que proponga personas en las que él tiene alguna visión sobre su capacidad pero es algo que va más allá, es un tema que, en general, los presidentes se han tomado muy en serio”.