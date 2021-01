Ricardo Anaya no será diputado plurinominal por el PAN; buscará ser candidato presidencial en 2024

Ricardo Anaya anunció una gira por mil municipios en el país para recoger los sentimientos de la ciudadanía de cara al 2024

Ricardo Anaya decidió declinar la invitación por parte del Partido Acción Nacional (PAN) para ser diputado federal plurinominal y concentrarse de lleno en la elección presidencial de 2024.

Anaya Cortés refirió en un video dado a conocer en sus redes sociales que recorrerá el país para recoger el sentimiento de las personas, hacer oposición para evitar que Morena vuelva a ganar en 2024.

Hoy quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de partido para ser diputado federal plurinominal. Quiero agradecer al PAN y a Marko Cortés su confianza y su apoyo, pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudara a que las cosas mejoren”, declaró. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024 será crucial, por eso quiero concentrarme desde ahora en 2024, quiero dedicar de tiempo completo a recorrer todo el país”, señaló.

“Llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Estoy convencido de que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, eso no lo debemos no podemos permitir”, aseguró.

De esta forma, el excandidato presidencial panista apuntó que recorrerá mil municipios del país en una primera etapa, siguiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19.

Ricardo Anaya dejó en claro que apoyará a los candidatos que surjan del PAN“y a toda la gente de bien que se postule en la elección de este año”

“Urge un contrapeso real en el Congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso. Ya empecé mi recorrido y no pararé”, adujo.

Con información de López-Dóriga Digital