Revela AMLO que se realiza, una vez por semana, la prueba para detectar COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cada semana se realiza una prueba para detectar COVID-19.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que se realiza dicha prueba los martes, y que, hasta el momento, se ha hecho entre seis y ocho pruebas para detectar el nuevo coronavirus.

“Yo me cuido, guardo la Sana Distancia y eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba, no he tenido afortunadamente eso.

Me hago una prueba por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie, por lo general me hago la prueba los martes, mañana me corresponde”, argumentó.

“Llevo como unas seis u ocho (pruebas), y me cuido, le diría a toda la gente que no debemos confiarnos, es una pandemia muy peligrosa, terrible, causa mucho daño y dolor. Nos duele mucho que pierdan la vida muchos mexicanos, no hay que dejar de cuidarnos no confiarnos, seguir todas las medidas que se recomiendan”, externó.

López Obrador apuntó que el almirante secretario José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina (Semar) y quien dio positivo a COVID-19 este fin de semana, se encuentra bien de salud.

“Son varios los integrantes del gabinete que han sufrido COVID-19, a unos les ha pegado fuerte y a otros menos y van saliendo. Le tocó al almirante Ojeda y hemos tenido comunicación con él, está bien, hablé con él antier y ayer, no tiene molestias mayores”, dijo.

Con información de López-Dóriga Digital