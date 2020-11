Regularización de la mariguana romperá la cadena del narcomenudeo, afirma Ricardo Monreal

La regularización de la mariguana en México tiene por objetivo romper la cadena del narcomenudeo, que los dealers desaparezcan, al ya no ser necesarios para acceder a la droga, afirmó el senador Ricardo Monreal.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el legislador aclaró que aún no está autorizado el consumo y cultivo de mariguana debido a que falta su aprobación en la Cámara de Diputados.

Todavía no se puede fumar, todavía no pueden traer los 28 gramos, hasta que se apruebe en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo no la observe, es decir, no la vete”, señaló.