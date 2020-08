Reconoce AMLO a empresarios gasolineros por mantener “precios justos”

López Obrador volvió a dejar en claro que en su administración no aumentará los combustibles en términos reales.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un reconocimiento este lunes a empresarios distribuidores de combustibles por mantener “precios justos“.

El mandatario mexicano apuntó que los combustibles son fundamentales en la vida económica del país “no solo porque mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la carestía de la vida, en la inflación”.

“Un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social manteniendo justos tanto en gasolinas como en diesel, gas”, señaló.

“Ahora vamos a hacerles un reconocimiento público por esta actitud, por esta forma de proceder, siempre se tiene que considerar que la iniciativa privada tienen que tener utilidad pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro que sea una ganancia que no dañe o afecte la economía familiar, popular, la economía nacional”, dijo.

“Si aumenta mucho la gasolina se registra de inmediato en un aumento de otros precios. Antes se pensaba que si había los famosos gasolinazos, pues no afectaba”, argumentó.

López Obrador volvió a dejar en claro que en su administración no aumentará los combustibles en términos reales.

“Desde que llegamos al gobierno decidimos no aumentar en términos reales el precio de los combustibles, y lo hemos cumplido (…) No va a haber gasolinazos suceda lo que suceda”, recalcó.

El jefe del Ejecutivo federal hizo los reconocimientos junto a Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con información de López-Dóriga Digital