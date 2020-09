Recibe INE firmas recabadas para aprobar consulta sobre juicio a expresidentes

El INE verificará que el apoyo ciudadano a dos formatos de consulta sobre juicio a expresidentes sea de al menos un millón 821 mil 405 firmas cada uno

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 80 cajas con formatos de apoyo ciudadano a dos consultas populares para someter a juicio a expresidentes de México que hayan incurrido en delitos.

La Mesa Directiva del Senado de la República recibió dos formatos de pregunta para la consulta ciudadana, mismos que envió al INE.

El primero fue de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky:

¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”

El segundo formato fue presentado por los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena:

¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México, y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”

El trabajo del INE será verificar el apoyo ciudadano a ambos formatos, el cual debe equivaler al 2 por ciento de la Lista Nominal, es decir, un millón 821 mil 405 registros.

Se estiman entre 8 y 10 días para la verificación del número de firmas. Los formatos que no correspondan con el aprobado por el Senado o no incluyan la totalidad de sus requisitos, serán clasificados como formatos inconsistentes y no serán contabilizados los registros de apoyo ciudadano que contengan.

Posteriormente el INE expedirá un acuse de recepción con el número total de formatos y registros recibidos.

A partir de entonces la ley otorgará 30 días al INE para que capture cada registro y los compare con la base de datos del Padrón Electoral, a fin de constatar que se trate de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y que la firma y datos coincidan con los registrados.

Durante la verificación, el Instituto visitará a un porcentaje de las personas registradas en los formatos de apoyo a la consulta popular para validar si se trata de un apoyo auténtico.

En caso de determinarse el 2 por ciento de apoyo a la consulta, la Mesa Directiva del Senado enviará la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en no más de 20 días naturales su constitucionalidad.

Si la SCJN la valida, la remitirá nuevamente al Senado para la emisión de la convocatoria.

Con información de López-Dóriga Digital