Rechazan senadores del PAN que López Obrador haya cumplido 96 por ciento de compromisos

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República aseguró que “no hay nada más lejos de la verdad y nada más lejos de la realidad” que la aseveración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya cumplió el 96 por ciento de los compromisos que adquirió al tomar posesión en diciembre de 2018.

En conferencia de prensa, el senador Mauricio Kuri criticó que la incidencia de actos de corrupción en México se incrementó de 25 mil a 30 mil entre 2017 y 2019.

En materia de educación, recordó que López Obrador prometió 100 Universidades Benito Juárez para 2019, cuando en realidad “son un misterio” porque “nadie sabe en dónde están”.

Kuri González sentenció que durante la administración actual se han reducido los apoyos a la ciencia y la investigación.

Respecto al Sector Salud, lamentó que se cancelara el Seguro Popular para dar paso al Insabi, institución que aseguró no tiene recursos ni reglas de operación.

Hoy no hay medicinas, material ni equipo médico. No hay vacunas, no hay tratamientos para mujeres y niños con cáncer, por mencionar algunos”, dijo.