Que no pinten puertas ni paredes en marchas, pide López Obrador a colectivos feministas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las mujeres y colectivos feministas que no pinten las puertas ni las paredes durante sus manifestaciones.

El mandatario mexicano solicitó a los colectivos feministas que sí realicen sus marchas, pero de manera pacífica, y recalcó que no habrá represión por parte de su gobierno.

“Les pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, que no esperen que actuemos como represores, que nos confundan”, aseguró.