“¿Qué le deben?”, cuestiona Ángeles Mastretta candidatura de Salgado Macedonio pese a acusaciones por violación

La escritora Ángeles Mastretta aseveró que se haya permitido la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por parte de Morena, pese a las acusaciones de violación que pesan en su contra, es un hecho que debe “conmovernos y espantarnos” a todos en México.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Mastretta manifestó su incredulidad luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, no haya impedido la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

“Estoy triste porque no podemos seguir viviendo en un país en donde alguien se atreve a nombrar su candidato a un violador. Una manera de matar es violar, una mujer que hace 20 años viene cargando con una violación, que pasen por encima de ti, que te humillen, que te marquen para siempre y que una denuncia contra Salgado Macedonio pueda prescribir… y como prescribe ya no está sentenciado, y no lo está cómo no lo vamos a volver nuestro candidato”, dijo.

Esto que está sucediendo debe conmovernos y espantarnos a todos, no veo suficiente conmoción ni enojo. En Morena no se mueve una hoja de un árbol sin la autorización de Andrés Manuel López Obrador, y a mí me deja de sorprender, yo conocí a un López Obrador que no se hubiera atrevido a esto”, declaró.

La escritora se preguntó si quienes permitieron la candidatura de Salgado Macedonio “¿qué le deben, a qué le temen, qué fuerza hay atrás, qué fuerzas lo apoyan?”.

“Lo acusan de violador, lo vuelven a acusar de violador, mujeres de Morena se oponen, quien puede hablar lo dice, y de todas maneras se sigue adelante”, enfatizó.

La violación no prescribe no en su ánimo ni en su modo de vida, n tampoco debe prescribir para quienes o presenciamos. Que por lo menos no se acepte la candidatura, que se diga ‘bueno ya prescribió, este señor sí violó a la señora, entonces no debe ser nuestro candidato’. Un partido que se precie de honrado, no puedo tener así un señor de candidato”, refirió.

Ángeles Mastretta recalcó que la única vía que queda para que Salgado Macedonio no sea gobernador de Guerrero es votando en su contra el próximo 6 de junio, y se preguntó la razón del por qué as mujeres que militan en Morena no hicieron más para evitar la candidatura.

La línea de quienes estamos viendo en esta procesión es decir ‘no salgan a votar por este hombre, que piensen en quién es’, pero pienso que le tienen miedo. Yo no lo puedo creer de Andrés Manuel (López Obrador), me asombra todos los días cómo él lo está permitiendo”, externó.

“¿Entonces las mujeres que militan en Morena no van a hacer algo? Si de veras están seguras en este momento, ¿cómo se van a quedar dónde están? Lo están acatando. Ojalá que no le vaya bonito (a Felix Salgado)”, declaró.

Esto no pasa ni en mis novelas”, aseguró la escritora en la entrevista.

