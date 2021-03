Profesor de la BUAP se molesta porque alumnas faltan a clase por el Día Internacional de la mujer

A través de redes sociales se compartió el video en el que un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), calificó como “huevonas” a las alumnas que no se conectaron a clases por el Día Internacional de la Mujer.

En el video, el profesor pregunta por qué las alumnas no se conectaron a clases.

#VIDEO 📲 “No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando” así fue el ofensivo comentario de un profesor de la #BUAP con respecto al paro que hicieron sus alumnas por el #9M “Nadie se mueve”

Uno de los estudiantes le señala que decidieron no entrar a clase como parte de las protestas por el Día Internacional de la Mujer.

Tras la respuesta, el profesor señaló que esa no era la forma de empoderar a las mujeres.

“No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando, no jodan con eso. La forma de defender a una mujer es integrada, como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas, perdónenme”, dijo en tono molesto.