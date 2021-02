PresidenteRompaElPacto, expresiones importadas, copias: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que tiene mucho respeto hacia el feminismo y que la campaña 'Presidente rompa el pacto' es una expresión importada

Sobre la campaña “Presidente, rompa el pacto“, en la que se exige que se retire la candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió tener “la conciencia tranquila“.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró este jueves que tiene mucho respeto hacia el movimiento feminista, pero aseguró que dicha campaña realizada en redes sociales es una expresión importada.

“Son expresiones importadas, copias, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres y de todos los seres humanos? Pero en eso también se monta el conservadurismo, en el caso de Guerrero con Félix (Salgado Macedonio), como es candidato, toda la oposición”, refirió.

"¿Qué tenemos que ver con eso, si somos respetuosos de las mujeres?", asegura el presidente López Obrador sobre los cuestionamientos en redes por la candidatura de Félix Salgado Macedonio en #PresidenteRompaElPacto. Dic que son "expresiones importadas" https://t.co/hdKYeD4ZER pic.twitter.com/bZjdrIlzXb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 25, 2021

Denunció el papel de los medios de comunicación, quienes, asegura “quieren afectarnos los ataques constantes, la desinformación, la manipulación”.

Reiteró que es humanista y expresó su respeto al feminismo, pues “no somos iguales a los conservadores, no tengo ningún problema de conciencia”, reiteró.

López Obrador expresó que se enteró de dicha campaña en redes sociales apenas hace cinco días, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, le explicó el movimiento.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar ‘rompe el pacto’, les digo sinceramente y no miento: me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo ‘¿qué es eso de rompe el pacto?’ y me dijo que era ‘rompe el pacto patriarcal’, o sea que dejes de estar apoyando a los hombres?’, ¡Ah!”, refirió.

Cuando se habla de ‘Rompe el pacto’ ya lo estoy rompiendo, el llamado Pacto por México que no fue más que pacto contra México o el Pacto de Silencio, que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no”, agregó.

El mandatario mexicano reiteró su propuesta sobre el caso Salgado Macedonio, donde ha pedido que decidan los guerrerenses sobre su candidatura por Morena a la gubernatura de Guerrero.

"Que resuelvan los guerrerenses y la ley", dice el presidente López Obrador sobre las denuncias por acoso y violación contra Félix Salgado Macedonio y su candidatura a gobernador de Guerrero. "¿Por qué hacerlo mediático?", cuestionó. Más en: https://t.co/hdKYeD4ZER pic.twitter.com/oGAo4WLdSx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 25, 2021

“Que resuelvan los guerrerenses y la ley, pero por qué hacer mediático en todos los medios acusándonos de estar en contra de las mujeres”, afirmó.

“Estamos a favor de los derechos de las mujeres”, reiteró, y recordó que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel de su gobierno, son mujeres.

“Venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres, ¿de cuándo acá los conservadores se vuelven feministas?”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital