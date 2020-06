Aunque usted no lo quiera, Trump lo usará en su campaña como usó a Peña Nieto en 2016, y no resolverá nada

Hicieron del poder el centro y razón de ser de la política.

Florestán.

Cada vez que yo le decía a mi inolvidable madre que quería ir a algún lugar que ella consideraba inadecuado, me decía: Pero hijo querido,-ese era yo- ¿Qué se te ha perdido ahí…?

Y entendía que no debía ir.

Yo hoy le pregunto señor presidente, ¿Qué se le ha perdido en Washington…?

Me refiero a su decisión de viajar a la capital de Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, agradecerle, dijo, su apoyo por el equipo para la pandemia y atestiguar la entrada en vigor del T-MEC, todo en el peor momento de su gobierno y de su campaña de reelección, donde el demócrata Joe Biden le lleva una ventaja de diez puntos y lo supera en los estados clave para ganar la presidencia.

Recuerdo que tras la desaseada visita de Trump al presidente Peña Nieto el 31 de agosto de 2016, usted como presidente de Morena lo criticó duramente. Declaró que en las actuales circunstancias (electorales) no lo hubiera invitado para no involucrar a los mexicanos en el proceso electoral de Estados Unidos. Porque no queremos que ellos, el día de mañana se involucren en un proceso electoral (el de julio de 2018) que solo va a corresponder a los mexicanos. Luego se le iría más a fondo.

Y tenía razón. Aquella visita fue un error.

Pero por las mismas razones que usted expuso entonces, yo veo que es un error que a finales de mes visite a un siempre impredecible Trump en la Casa Blanca porque lo va a usar electoralmente y usted le va a llevar un tanque de oxígeno con la comunidad mexicana que lo sigue allá.

Y además iría en medio de la peor crisis sanitaria, económica, racial y social que haya atravesado un presidente de Estados Unidos en los tiempos modernos y cerca de las elecciones de noviembre.

Aunque usted no lo quiera, Trump lo usará en su campaña como usó a Peña Nieto en 2016, y no resolverá nada.

Por eso, déjeme reiterarle la pregunta que me hacía mi madre:

Señor presidente, ¿Qué se le ha perdido en Washington y en estos momentos…?

RETALES

1. SALTOS.- Ricardo Monreal convenció al senador de MC, José Ramón Enríquez, para que se pasara a Morena y así logró la mayoría calificada de 25, que no tenía en la Permanente. Pero Dante Delgado designó a la suplente Verónica Delgadillo como senadora de su partido con lo que la oposición le arrebató esa mayoría calificada con la que buscaba citar a período extraordinario;

2. PODER.- Una iniciativa del mismo Monreal busca agrupar en un solo organismo a las comisiones autónomas reguladoras de Telecomunicaciones, Competencia y Energía, para seguir concentrando poder en un solo hombre; y

3. CITA.- El día 26, la presidenta del Congreso de Querétaro, Connie Herrera, convoca al foro Nuevas Regulaciones Después del Covid. Participarán Santiago Nieto, Vanessa Rubio, Ricardo Monreal, Juan Carlos Romero Hicks y Javier Treviño.

