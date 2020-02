Presidente del INE pide que reforma electoral no implique retrocesos

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que en las tres décadas de existencia del organismo, no hay una única fuerza política que sea beneficiaria de la alternancia

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, opinó que una eventual reforma electoral debe cuidar la equidad en la contienda electoral y no debe representar un paso atrás en lo mucho que se ha logrado en democracia.

“Si la reducción (de las prerrogativas a los partidos políticos) se traduce en desequilibrar la cancha, no va a ser saludable para la democracia. No está peleada una cosa con la otra, nada más hay que tener cuidado y prevención para que cualquier cambio que se haga en lo electoral, no implique un paso atrás en lo mucho que hemos logrado en democracia”, indicó.

Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa del 103 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, destacó que en las tres décadas de existencia del INE, no hay una única fuerza política que sea beneficiaria de la alternancia.

“Yo creo que en la democracia es importante plantearnos eventuales modificaciones, cambios, siempre y cuando no atenten contra los cuatro pilares que he mencionado, porque eso significaría cambios regresivos y yo creo que no hay ninguna voluntad de que ello ocurra en la democracia… es una construcción colectiva”, expresó.

Para el consejero presidente, en el plano electoral no deben contraponerse los valores de austeridad y ahorro en el gasto de los recursos públicos y equidad en la contienda.

Recordó que hace 20 o 30 años “no se invertían estas cantidades de dinero público en las contiendas políticas y no teníamos un sistema plenamente democrático porque la equidad no estaba garantizada. En 1994, el partido que ganó gastó el 85 por ciento del gasto electoral. Hoy, eso ya no ocurre, afortunadamente”.

Remarcó que todos los cambios que se hagan para el sistema electoral, incluyendo el financiamiento a la política, “que vale la pena revisarlo eventualmente a la baja”, tiene que ser un cambio muy cuidadoso, “de no abrir un problema que ya resolvimos”.

Lorenzo Córdova resaltó que en las tres décadas de existencia del árbitro de la contienda se ha logrado construir un sistema democrático centrado en cuatro pilares: autonomía de las autoridades electorales, equidad en las condiciones de la competencia, certeza en los procesos y procedimientos con los que hacemos las elecciones, así como representatividad del pluralismo político.

Por ello, “cualquier cambio que vaya en contra de estos cuatro pilares implicaría un retroceso democrático”, expresó Córdova Vianello, quien al ser cuestionado sobre las declaraciones del Ejecutivo federal en torno a los altos sueldos de los consejeros del INE y de que se hacían de la vista gorda ante el fraude electoral, expuso:

“Yo respeto mucho al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) porque es el jefe de Estado, él nos representa a todos los mexicanos. Nosotros (el INE) organizamos la elección del 2018 de dónde surgió este gobierno y las actuales legislaturas”, dijo.

“Fue una elección muy bien hecha en donde se garantizó la libertad del voto de todas y todos los mexicanos y se garantizaron las condiciones de equidad en la competencia y así seguiremos haciendo elecciones hacia el futuro”, puntualizó.

Con información de Notimex