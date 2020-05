Preocupa a embajador Landau polarización política en México y EE.UU.

Que sabiduría en esas palabras. Así también lo dijo el Pte Lincoln antes de nuestra Guerra Civil: “A house divided against itself cannot stand.” Me preocupa q la polarización política en ambos países dificulte superar la crisis q enfrentamos. ¡Trabajemos todos para el bien común! https://t.co/e04Kik7WhU

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 13, 2020