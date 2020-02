Prefiero que haya bots si hay libertad en México, señala López Obrador

López Obrador apuntó que "cuando no se tenían las redes sociales, no había libertad, no tenía uno derecho a la réplica"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que prefiere que existan los bots en redes sociales si se tiene libertad en México.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano apuntó que en su gobierno hay absoluta libertad de expresión, y volvió a pedir que no exista violencia en las manifestaciones.

“Los ataques al gobierno son muy fuertes; no vamos a ceder, pero menos vamos a reprimir a los medios y a quienes protestan: libertad absoluta. Lo único que pedimos es que no haya violencia, esto sí no conviene a nadie”.

“Huelgas, manifestaciones, columnas, ocho columnas, bots, pero prefiero que haya bots si se tiene libertad, ya lo he dicho”, apuntó.

López Obrador subrayó que cuando no había redes sociales en México, no había libertad, por lo que ahora cada ciudadano puede ser un medio de comunicación.

“Antes, cuando no se tenían las redes sociales, no había libertad, no tenía uno derecho a la réplica. Ahora , cada ciudadano que tiene un teléfono es un medio de comunicación, que bien que estamos ejerciendo a plenitud nuestros derechos, vamos a garantizar que no haya represión”, dijo.

“Sabemos evitar la provocación, ahora están muy pendientes de todo, estoy hablando más despacio que de costumbre, pero ahora me tengo que cuidar porque lo que diga, ‘todo lo que diga será usado en su contra'”, refirió.

