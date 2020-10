Por la pandemia, Mixquic suspende festejo de Día de Muertos por primera vez en su historia

La tradicional celebración de Día de Muertos no se realizará por primera vez en su historia, ya que este año en San Andrés Mixquic está considerada como una de las colonias de atención prioritaria por casos de COVID-19.

La Alcaldía Tláhuac informó que por primera vez en la historia se suspenderá la “Alumbrada”, rito que tradicionalmente se realiza en el pueblo de San Andrés Mixquic, donde los vecinos dan la bienvenida a las almas de los fieles difuntos.

La alcaldía Tláhuac, encabezada por Raymundo Martínez Vite, se encuentra en foco rojo debido al número de contagios de COVID-19.

“No va haber fiesta, no es decisión del alcalde, seguimos en semáforo naranja, además aunque ahorita dijéramos se hace la fiesta ya no alcanzamos el tiempo. Esta festividad se planea con dos o tres meses de anticipación cada año, entonces por la misma emergencia sanitaria ya no se va a hacer”, dijo.