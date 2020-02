Poder Judicial, con elementos para invalidar congreso que designó a Ramírez Cuéllar: Yeidckol

Yeidckol Polevnsky afirma que el poder judicial tiene todos los elementos para invalidar el congreso que designó a Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena; señala que el Instituto Nacional de Formación Política no ha sido creado y que no es válido el nombramiento de Rafael Barajas como su director

Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, rechazó la existencia del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del partido, pues no se ha formado, por lo que el nombramiento de Rafael Barajas no es valido.

“Los nombramientos del presidente del Instituto, los integrantes de su Consejo, serán propuestos por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y se informará al Consejo Nacional“, explicó.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, Polevnsky explicó que “cuando se hizo la reforma estatuaria, se planteó la creación de un Instituto de Formación Política y se planteó que se le tenia que financiar este instituto pero ellos creen que tenemos que entregarles el dinero constante y sonante en sus manos”.

Agregó que el INE les planteó que se hiciera una reforma en el Artículo 73 de sus estatutos en su próximo congreso, “para que quede expresamente claro que este Instituto de Formación Política no implica ni autonomía financiera y que no cuenta con personalidad ni patrimonio propios”.

Polevnsky dijo que lo único que pide es que se sigan todos los pasos que plantea el estatuto del partido para que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo apruebe, pues ella no esta en contra del nombramiento de Barajas y no piensa proponer a alguien distinto.

Sobre la presunta auditoria al INFP, explicó que no se le puede hacer ésta a un instituto que aún no existe y aclaró que la auditoria sería para el Comité Nacional y los Comités estatales con el fin transparentar las cuentas, “porque resulta que nosotros no nos gastamos el dinero”.

El pasado domingo, después de que se diera a conocer la realización de auditorías al INPF, Barajas emitió un mensaje a través de redes sociales, en el que aseguró que la dirigente de Morena miente y aseveró que el instituto no había sido ideado por ambiciosos que quisieran dinero.

Proceso de renovación en Morena sería después de agosto

La morenista dijo, por otro lado, que el proceso de renovación en Morena sería hasta después de agosto, pues se tiene que reponer el padrón.

Indicó que el proceso de elección interna lleva al menos seis meses, pues el estatuto del Partido establece que cuando hay un proceso de elección interna, se tiene que convocar con tres meses de anticipación y luego lleva otros tres en realizarlo.

Aseveró que antes se tiene que reponer el padrón electoral, toda vez que “estaba totalmente manipulado”, además de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló todo el proceso electoral y con ello el padrón.

Con información de López-Dóriga Digital