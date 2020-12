Poder Judicial no se detuvo pese a pandemia y resistencias, asegura Arturo Zaldívar en informe de labores

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, expuso que el Poder Judicial este año refrendó su compromiso con una justicia moderna y profesional más humana y cercana a la gente.

Al rendir su segundo informe anual de labores, indicó que implicó un esfuerzo institucional sin precedentes para enfrentar la emergencia sanitaria, sin descuidar un solo día los servicios de justicia.

Destacó que para transformar al Poder Judicial se trabaja en la consolidación de la justicia digital, la defensa y el empoderamiento de los grupos vulnerables, el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo, la igualdad de género y la equidad, la formación de cuadros jurisdiccionales, la implementación del nuevo modelo de justicia laboral y el impulso a una reforma judicial respetuosa de la división de Poderes.

Resaltó que durante la pandemia la justicia federal nunca se detuvo, sino que se transformó, donde el Pleno y las Salas funcionaron de manera remota sin interrupciones desde abril.

Dijo que la justicia digital ha sido uno de los compromisos de su administración, que se consolidó este año gracias al trabajo de cientos de profesionales.

Mencionó que todos los asuntos que resuelven los tribunales federales pueden promoverse en línea desde cualquier dispositivo móvil y se han expedido más de 25 mil firmas electrónicas, que han dado lugar a cientos de miles de demandas, promociones y notificaciones.

Para facilitar el acceso a la justicia de todas las personas, aseguró que durante se redoblaron esfuerzos para asegurar que quienes se hallan en situaciones de vulnerabilidad puedan obtener una justicia de calidad, en condiciones de igualdad.

Manifestó que en este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos y mientras a los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad.

Zaldívar enfatizó que para que los esfuerzos del Poder Judicial por una justicia más cercana puedan rendir frutos, es imprescindible reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus jueces.

Por ello, dijo que una de las estrategias ha sido el combate a la corrupción y al nepotismo, bajo una política de cero tolerancia.

En este ámbito, destacó la implementación del plan integral de combate al nepotismo, el fortalecimiento de la escuela y la carrera judiciales, así como la creación de un padrón de relaciones familiares y el nuevo buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura.

Expuso que eliminar la brecha de género dentro del Poder Judicial y consolidar la igualdad sustantiva en favor de las mujeres es fundamental para transformar la realidad de la justicia federal y del país.

Apuntó que en 2020 se dieron pasos decisivos para alcanzar la igualdad y paridad de género al interior del Poder Judicial.

Para fortalecer los procesos de formación y selección de todas y todos los funcionarios judiciales, afirmó que este año se emitió una reglamentación que fortalece la carrera judicial como vía de acceso y ascenso dentro del Poder Judicial y que reconfigura el papel de la Escuela Judicial como parte de ese proceso.

Informó que durante el ejercicio de 2020 hubo importantes ahorros, donde en el Consejo de la Judicatura se racionalizó el gasto de operación, se contuvo el crecimiento de las estructuras ocupacionales en áreas administrativas, y se simplificaron y automatizaron procesos, lo que permitió generar ahorros por más de 700 millones de pesos.

Expuso que uno de los grandes retos que enfrentó este año el Poder Judicial fue la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, lo que marcó la transición a un modelo de resolución de disputas laborales en sede jurisdiccional, en el que, por primera vez, jueces y juezas independientes e imparciales serán los encargados de resolver.

Sobre la reforma al Poder Judicial, destacó que se trata de la más importante desde 1994, cuyos ejes rectores fueron, ante todo, la autonomía e independencia judicial, así como la consolidación de una justicia de calidad, eficiente y cercana a la gente.

Se trata, dijo, de una reforma que robustece a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, para que se materialicen los postulados de la Norma Fundamental; que consolida el sistema de carrera judicial, para que los cargos se obtengan por méritos, no por parentescos o influyentismo.

Indicó que la reforma fortalece el servicio de defensoría pública, para contar con verdaderos abogados del pueblo a todo lo largo y ancho del territorio; y proporciona mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción y el nepotismo.

Agregó que hoy hay una justicia federal con un rostro distinto.

Abundó que ahora hay una justicia digital en la que se hace más con menos, que tiende la mano a las personas más vulnerables, comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho, que avanza hacia la igualdad y paridad de género.

“Estamos demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, nuestro compromiso con una renovación de la justicia federal. No nos detuvo la pandemia. No nos han detenido las resistencias. Seguiremos adelante, trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados; para alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible, con el único propósito de servir mejor al pueblo de México”, concluyó.