Plan para el Bienestar y el Empleo lo entiende la gente, no los técnicos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que su Plan para el Bienestar y el Empleo sí lo entiende la gente, y no los especialistas, ya que están acostumbrados a otro tipo de acciones económicas.

“La gente sí va a saber de lo que estoy hablando, los especialistas no porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal y estas no se van a aplicar, no resuelven el problema, lo agravan y profundizan la corrupción”, dijo.