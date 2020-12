Pide IMSS responsabilidad frente a COVID-19; “trabajadores de la Salud están cansados”, afirma Zoé Robledo

El director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que lejos de aplausos, el mejor regalo para quienes atienden el COVID-19 es cuidarse

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, hizo un enérgico llamado a la población a cuidarse del COVID-19, pues alertó, “los trabajadores de la Salud están cansados”.

Nuestro personal de salud lo ha dado todo contra el #COVID19, por eso el reconocimiento que podemos hacerles como pueblo, como sociedad en estas fiestas decembrinas, es ser absolutamente responsables, no tener reuniones y quedarnos en casa.#QuédateEnCasa #DiciembreEnCasa pic.twitter.com/EDpysjRHi9 — IMSS (@Tu_IMSS) December 17, 2020

Al entregar el Premio IMSS a la Competitividad, el titular del Seguro Social pidió no realizar reuniones, quedarse en casa y mantener la sana distancia en este fin de año.

Ello, aseguró, dará “un respiro” a los 81 mil 145 profesionales de la Salud que llevan 294 días atendiendo a pacientes de coronavirus.

Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control”, indicó.

Robledo Aburto explicó que si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la Salud lo están por no poder ir a sus casas y no ver a su familia.

Debido a que cada integrante de los más de 2 mil Equipos COVID-19 ha laborado un promedio de mil 300 horas, en el IMSS se apeló a darles un respiro ante el cansancio y fatiga.

Cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer, la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa, está en demorar las horas de la diversión, es también una forma de expresarles respeto por lo que está ocurriendo en los hospitales”, afirmó Zoé Robledo.

Con información de López-Dóriga Digital