Pide AMLO cuidar la institución del Ejército; “no podemos apostar por debilitarlo”, dijo

López Obrador pidió al actual titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, no emitir opiniones sobre la detención de Cienfuegos Zepeda, además de que se autonombró vocero sobre este tema

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que no se puede apostar a que se debilite una institución como el Ejército mexicano, del cual, apuntó, que es un pilar fundamental para el país.

Lo anterior en referencia a la detención del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos, caso del cual López Obrador pidió no adelantar juicios hasta que se conozcan las pruebas.

Tengo que cuidar la institución, todos los mexicanos debemos cuidar, esa es mi opinión, a las Fuerzas Armadas, no apostar a que se socaven, se debiliten. El Ejército nuestro es surgido de un movimiento popular. Yo siempre he dicho que el soldado es pueblo uniformado, es una muy importante institución del Estado mexicano”, apuntó. No podemos apostar por debilitar una institución como el Ejército, se debe reformar y eso es lo que se está haciendo. En este caso, aún con lo complejo y vergonzoso, debemos de focalizar bien el problema, encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución”, refirió.

López Obrador pidió al actual titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, no emitir opiniones sobre la detención de Cienfuegos Zepeda, además de que se autonombró vocero sobre este tema por lo delicado del asunto.

“Voy a pedir toda la información sobre este tema, es una institución de instituciones, es un sostén, un pilar del Estado mexicano. Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema, como Comandante Supremo voy yo a ser el vocero porque es un asunto muy delicado y voy a darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital