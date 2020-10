Pide AMLO a beneficiarios de fideicomisos comprensión; “ya no van a esperar ni un mes” en recibir apoyos

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no se dejará sin apoyos a artistas, deportistas científicos beneficiarios de estos fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana comprensión a los beneficiarios de fideicomisos que propuso extinguir, debido a que el gobierno federal realizará una intensa revisión para asignarles los recursos.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no se dejará sin apoyos a artistas, deportistas científicos beneficiarios de estos fideicomisos.

Lo que se está haciendo es una revisión, va a haber control y vamos a saber si estaban bien aplicados los fondos (…) Lo que queremos es que se transparenten, vamos a hacer una revisión muy pronto de todos los fideicomisos”, declaró.

López Obrador aseguró a los beneficiarios de estos fideicomisos que “ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos y les pedimos que tengan comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten o no justifiquen el apoyo, que solo es por influyentismo, que no haya aviadores”.

Apuntó que en la revisión estará encabezada por Antonio Álvarez Lima, director general de Canal Once, y María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

“Va a haber un responsable por sector (…) Van a salir cosas interesantes, aquí lo voy a decir. me llama la atención de que estén tan nerviosos porque se van a desconocer estos fideicomisos”, aseveró

